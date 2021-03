Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schneefall sorgt für zahlreiche Unfälle im Hochschwarzwald - glücklicher Weise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund des erneuten Schneefalls kam es am Freitagnachmittag im Hochschwarzwald, zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen.

Gegen 15:49 Uhr, kam es auf der L172, bei Eisenbach, infolge der Witterungsverhältnisse zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeuglenker kam von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte danach mit einem Verkehrszeichen Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Fahrzeuglenker konnte nach beendeter Unfallaufnahme weiterfahren. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen durch Staubildung. Dies wurde einem 35-jähriger Autofahrer zum Verhängnis. Dieser bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsten. Er versuchte auf der schneebedeckten Fahrbahn auszuweichen, woraufhin er ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem Leitpfosten. Es entstand leichter Sachschaden.

Gegen 13:10 Uhr, kam es in Titisee-Neustadt, in der Titiseestraße, zu einem Auffahrunfall. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen konnte der 34-jährige Unfallverursacher auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er auf ein vor ihm anhaltenden Pkw auffuhr. Die beteiligten Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich auf der K4962 im Bereich Feldberg-Bruderhalde. Infolge der schneebedeckten Fahrbahn kam ein 23-jähriger Fahrzeuglenker nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Mit leichten Beschädigungen kam das Fahrzeug unterhalb der Böschung zum Stehen. Dort wurde das Auto durch den Fahrzuglenker in eigener Regie geborgen.

Gegen 13:25 Uhr, kam es in Hinterzarten, in der Freiburger Straße, zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Die beteiligten Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Gegen 13:00 Uhr, kam auf der B31 im Bereich Titisee-Neustadt, zu einem Auffahrunfall. Eine 38-jähriger Autofahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn auf ein vor ihr fahrenden Pkw einer 43-jährigen Autofahrerin auf. Die beteiligten Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zur selben Zeit, kam ein 32-jähriger Pkw-Fahrer auf der K4964, Kirchsteige, in Titisee-Neustadt, von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Verkehrszeichen. Am Pkw entstand nur Lackschaden.

Gegen 13:20 Uhr, kam es auf der B31, im Bereich, Gemarkung Titisee-Neustadt, aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn zu einem weiteren Auffahrunfall. Der Unfallschaden beläuft sich hier auf ca. 600 Euro.

Bei allen Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt und es waren nur Sachschäden zu verzeichnen.

