Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Auffahrunfall an Einmündung - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall in Riedersteg kam es am Samstag, 20.03.2021, kurz vor 16:00 Uhr. Eine 49-jährige Nissan-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, als sie einem 51-jähriger Autofahrer auffuhr. Der Mann hatte an der Einmündung zur L 157 verkehrsbedingt halten müssen, was die nachfolgende Autofahrerin zu spät bemerkte. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die verletzte Frau. Der entstandene Sachschaden liegt bei mindestens 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell