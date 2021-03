Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todmoos: Unter Alkoholeinfluss in Leitplanke - Autofahrer bleibt unverletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 21.03.2021, ist ein alkoholisierter Autofahrer auf der L 148 bei Todtmoos in eine Leitplanke geprallt. Gegen 06:20 Uhr war der 21-jährige nach seinen Angaben wegen Glätte von der Straße geraten. Er kollidierte mit einer Leitplanke, sein Auto blieb an einer Böschung liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann wahr. Eine Überprüfung ergab rund ein Promille. So folgten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Leitplanke, ein Schild und das Auto wurden beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

