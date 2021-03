Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Gemeldeter Gebäudebrand entpuppte sich als brennenden Kompostsack

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr Todtnau rückte am Freitag, 19.03.2021 gegen 10.30 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand an einem Einfamilienhaus in der Sonnhalde aus. Als diese dort eintrafen stellte sich heraus, dass lediglich ein Kompostsack hinter dem Haus brannte, welcher mit noch glühender Asche befüllt wurde. Der Kompostsack wurde gelöscht und die Kameraden konnten wieder abrücken.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell