Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Köndringen: Brand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am späten Samstagmittag um 18:53 Uhr erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Meldung, dass es in Teningen-Köndringen, Sägemattenstraße, zu einem Brandausbruch gekommen sei. Angeblich würde die Ladung eines landwirtschaftlichen Anhängers in Flammen stehen.

Die Örtlichkeit wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen, des DRK-Rettungsdienstes Emmendingen sowie mehreren Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Teningen aufgesucht.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, wurde der landwirtschaftliche Anhänger unter einem aus Holz aufgebauten Unterstand abgestellt. Der Anhänger war mit diversem Schnittgut beladen, welches sich aus noch ungeklärter Ursache entzündet hatte. Durch das Feuer wurde auch der Unterstand beschädigt, weshalb ein Sachschaden von ca. 5000,00 Euro entstanden ist.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell