Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Unfall mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Freiburg, Abfahrt B3/Besanconbrücke

Am Samstag, 20.03.21, um 16:39 ereignete sich in Freiburg auf der Besanconbrücke ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin befuhr mit ihrem grauen Pkw Peugeot die Matsuyamaallee in Richtung Stadtmitte und verließ diese an der Ausfahrt Besanconallee. Anschließend bog sie nach links in die Besanconallee ab, hierbei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einen schwarzen Pkw Audi, welcher auf der Besanconalle in Richtung St. Georgen fuhr. Die 44-jährige Pkw-Lenkerin des schwarzen Pkw Audi wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 17000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

Armbruster, VPI

SK, FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell