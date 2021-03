Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.03.2021, zwischen 12:15 Uhr und 13:45 Uhr, ist ein geparkter Seat Alhambra in Lörrach beschädigt worden. Der dunkelgraue Van stand auf dem Parkplatz einer Radiologie in der Basler Straße. Beim Ein- oder Ausparken dürfte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Van gestoßen sein und hinterließ ein Schaden von rund 1000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-0).

