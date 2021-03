Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Couragierter Bürger verhindert Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Rheinfelden

Zivilcourage zeigte am Freitagabend ein 60-jähriger Mann, der zwei Männer bei einem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl beobachtete und daraufhin ansprach. Die beiden hatten sich bei einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt an einem Fahrrad zu schaffen gemacht und das Schloss bereits mit einem Bolzenschneider geöffnet.

Auf die Ansprache hin ergriffen die Täter sofort die Flucht. Das Fahrrad konnte dem Besitzer übergeben werden. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 20.03.2021, 08.05 Uhr

FLZ / PK

