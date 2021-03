Polizei Dortmund

POL-DO: Angebliche Handwerker bringen 75-Jährigen um sein Erspartes - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Trickdiebstahl in Dortmund-Bodelschwingh, der sich bereits im vergangenen Oktober ereignet hat. Der 75-jährige Geschädigte erstattete erst Ende Februar Anzeige.

Am Samstagvormittag (10. Oktober 2020) hatten drei unbekannte Männer dem Dortmunder demnach angeboten, für einen relativ geringen Preis sein Dach zu reparieren. Er zeigte Interesse, woraufhin sich ein längeres Gespräch entwickelte. Unter Zuhilfenahme von alkoholischen Getränken brachten die angeblichen Handwerker den 75-Jährigen schließlich dazu, sie in sein Haus an der Straße Brüggenstück zu lassen.

Im Nachhinein musste der 75-Jährige feststellen, dass die Männer einen fünfstelligen Geldbetrag aus seinem Haus entwendet hatten.

Die Täter sollen zuvor bereits bei anderen Anwohnern in der Nachbarschaft geschellt haben und dort ihre Dienste (Dachrinnenreinigung und ähnliches) angeboten haben. Sie sollen mit einem hellen Kleintransporter mit einer Internetadresse als Aufschrift und mit einem auswärtigen Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Männer waren demnach zwischen 20 und 35 Jahre alt und trugen "Zimmermannskleidung".

Die Polizei fragt nun: Wer erinnert sich an die Männer? Wer kann weitere Angaben zu ihnen oder ihrem Fahrzeug machen? Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Vergessen Sie niemals: Trickdiebe sind erfinderisch, wenn sie an Ihre Wertgegenstände kommen wollen! Informieren Sie Seniorinnen und Senioren in Ihrer Familie und besprechen Sie offen die Maschen der Betrüger. (Bei Fragen helfen Ihnen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamten der Polizei gerne unter 0231-132-7950!)

- Lassen Sie nur Handwerker oder Verkäufer in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die angekündigt worden sind.

- Will Ihnen ein Handwerker oder ein Verkäufer an der Tür seine Dienstleistungen/Produkte anbieten, erbitten Sie sich Zeit, um über das Angebot nachzudenken. Fragen Sie nach dem Kontakt zur Firma. Handelt es sich um seriöse Handwerker, werden sich diese auf einen späteren Zeitpunkt " vertrösten" lassen.

- Kommt Ihnen eine Person an der Haustür verdächtig vor, scheuen Sie sich nicht, Nachbarn oder Bekannte hinzuzuziehen. Wird ein Besucher zudringlich, wehren Sie sich energisch, sprechen Sie ihn laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Im Verdachtsfall gilt immer: Rufen Sie bei verdächtigen Personen die Polizei über den Notruf 110. Auch wenn Sie nicht selbst betroffen sind, sondern Verdächtige beispielsweise in der Nachbarschaft beobachten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell