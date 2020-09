Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzüberschreitender Warenverkehr der unerlaubten Art - Bundespolizei findet große Menge an Betäubungsmitteln

Aachen - Heinsberg - Tüddern (ots)

Am Montagabend fand die Bundespolizei Aachen eine größere Menge an Betäubungsmitteln.

Bei der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs in der Ortschaft Tüddern bei Heinsberg fiel der Bundespolizei ein Kastenwagen aus Gütersloh auf. Als Grund der Reise nannte der 29-jährige deutsche Fahrer einen Freundesbesuch in Sittard. Des Weiteren gab er an, bei ihm eine Küche aufgebaut zu haben. Eine weitere Küche würde sich noch in seinem Kastenwagen befinden.

Eine Nachschau bestätigten die Aussagen des Mannes. Stutzig machte die Beamten nur, dass nervöse Verhalten des Fahrers sowie der süßliche Geruch aus dem Fahrzeug. Eine genauere Durchsuchung förderte eine große Tasche zwischen den Möbeln liegend hervor. Beim Öffnen der Tasche wurde der Grund des Geruchs schnell ausfindig gemacht. In der Tasche befanden sich ca. 4,9 kg Marihuana, verpackt in Klarsichtbeuteln. Das aufgefundene Betäubungsmittel hatte einen Schwarzmarktwert von über 25.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Einfuhr einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln eröffnet und er wurde zuständigkeitshalber der Zollfahndung Aachen übergeben, die alle weiteren Maßnahmen übernommen hatte.

