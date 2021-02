Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuostheim (ots)

Einen Unfall verursachte am Freitagnachmittag ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Neuostheim. Ein 19-jähriger Mann befuhr mit seinem BMW kurz nach 14 Uhr die linke Fahrspur der Ludwigshafener Straße in Richtung B 38a. In der Auffahrt zur B 38a in Richtung Feudenheim wurde er durch einen Mercedes rechts überholt. Nach dem Überholvorgang scherte der Mercedes kurz vor dem BMW des 19-Jährigen wieder nach links ein, wodurch der BMW-Fahrer stark bremsen musste. Das Fahrzeug brach nach links aus und prallte in die Leitplanken. Dabei wurde der BMW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden am BMW und den Leitplanken von rund 5.000 Euro. Der Fahrer des Mercedes war einfach weitergefahren.

Vom unfallverursachenden Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen Mercedes gehandelt haben soll.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell