Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Wasser: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 20.03.2021, im Zeitraum von 15:00 Uhr - 18:50 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Tatverdächtige in Emmendingen-Wasser, Kübelestraße, an einem dort geparkten Pkw (Marke Kia, Farbe Braun) die Seitenscheibe links hinten durch einschlagen beschädigt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

SK/FLZ

