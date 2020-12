Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Nach Diebstahl und EC- Kartenbetrug - Polizei sucht mit Fotos nach dem Tatverdächtigen

Aachen/ StädteRegionAachen/ StädteRegion (ots)

Vor knapp einem Jahr, am 20.12.2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter einer Seniorin in einem Discounter in Baesweiler, Carlstraße, das Portemonnaie aus ihrer Handtasche. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch die EC- Karte der Geschädigten. Diese EC- Karte wurde wenig später, gegen 10.50 Uhr, in einer Bankfiliale in der Kirchstraße eingesetzt. Der Täter konnte am Automaten mehrere hundert Euro vom Konto der Seniorin erbeuten. Hierbei wurde er von einer Videokamera gefilmt. Da bislang die kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen führten, bitten Staatsanwaltschaft und Polizei Aachen nun die Bevölkerung im Rahmen dieser Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des auf den Fotos abgebildeten Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 33401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 bei der Aachener Kripo zu melden.

Die frei zur Verfügung stehenden Fotos bitte dem beigefügten Link zu unserem Fahndungsportal entnehmen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/baesweiler-taschendiebstahl-computerbetrug

