Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Pkw am Lousberg aufgebrochen

AachenAachen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden insgesamt zehn Pkw rund um den Lousberg aufgebrochen. Die Tatorte liegen in den folgenden Straßen: Jesuitenstraße, Ludwigsallee, Kupferstraße, Elsa-Brandström-Str., Lousbergstraße und Pippinstraße. In der Nizzaallee und An der Junkersmühle wurden jeweils gleich zwei Autos angegangen. Bei allen Fahrzeugen wurde die Scheibe eingeschlagen. Geklaut wurden u.a. Mobiltelefone und Bargeld. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Täterhinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 entgegen.

Die Polizei rät: Schaffen Sie keine Tatanreize, indem Sie Wertsachen offen im Fahrzeug liegen lassen. Eine Tat dauert meist nur wenige Sekunden. Der Ärger für Sie dauert meist viel länger. (am)

