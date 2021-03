Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auseinandersetzung im Laufenpark

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 20.03.2021, kam es im Laufenpark in Laufenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 18:45 Uhr meldeten verschiedene Anrufer eine Schlägerei. Vor Ort traf die Polizei auf eine 19-jährige Frau und einen 37 Jahre alten Mann, die beide leicht verletzt waren. Beide wurde vom Rettungsdienst versorgt. Wie sie aussagten, seien sie von mehreren Personen angegriffen worden. Die Angreifer waren teilweise namentlich bekannt und zwei konnten im Rahmen der weiteren Ermittlungen auch angetroffen werden. Beim Angriff sollen Holzstöcke zum Einsatz gekommen sein. Diese mutmaßlichen Tatmittel konnten sowohl am Tatort als auch in einem Auto aufgefunden werden. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) hat die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen aufgenommen.

