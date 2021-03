Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Matratzen auf der Autobahn

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen lösten sich auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern West und Kaiserslautern Centrum, von der Ladefläche eines PickUp zwei Matratzen und flogen in hohem Bogen auf die Autobahn. Ein in Richtung Mannheim fahrendes Videomessfahrzeug der Polizei konnte während einer Geschwindigkeitsmessung bei Tempo 180 den umherfliegenden Gegenständen nur mit Mühe und nach einer Vollbremsung ausweichen. Glücklichen Umständen war es zu verdanken, dass es anschließend nicht zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam. Der PickUp-Fahrer hielt auf dem Randstreifen an. Von seinen ursprünglich vier geladenen Matratzen waren nur noch zwei vorhanden. Die gesamte Ladung hatte er mit einem einzigen Expander, der während der Fahrt auch noch gerissen war, gesichert. Gegen den 50 jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.|zvd

