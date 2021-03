Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bremse an Pkw manipuliert

Ohmbach (ots)

Ohmbach - In der Nacht auf Mittwoch wird die Bremse eines PKW in der Hauptstraße manipuliert. Durch einen unbekannten Täter wurde die Handbremse des geparkten Toyota Yaris mit einem Drahtseil arretiert. Der Eigentümer stellte die gefährliche Veränderung fest, als er die Fahrt antreten wollte und die Handbremse sich nicht lösen ließ. Die Polizei hat Ermittlungen hins. eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Ihre Polizei weist Sie darauf hin, Ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt auf Fahrtüchtigkeit zu überprüfen.|pikus

