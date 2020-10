Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Diebstahl eines PKW

Zwischen Montag, 12. Oktober 2020, 23.00 Uhr, und Dienstag, 13. Oktober 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Märschendorfer Straße zu einem PKW-Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem grauen Opel-Astra mit dem Kennzeichen VEC-FV 383, welcher auf einer Hofeinfahrt stand. Beim Verlassen der Hofeinfahrt fuhr der Täter gegen einen am Grundstück stehenden Findling, sodass das vordere Kennzeichen zurückblieb. Möglicherweise ist ein Schaden im Frontbereich des PKW entstanden. Im Anschluss entfernte sich der Täter samt PKW in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell