Vechta/ Calveslage- Brand in einer Trocknungsanlage bei einer Warengenossenschaft

Am Montag, 12.Oktober 2020, gegen 10.07 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße, bei einer dortigen Warengenossenschaft, zu einem Brand. Eine Getreidetrocknungsanlage, welche mit mehreren Tonnen Mais befüllt war, geriet in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Langförden und Vechta rückten mit 70 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Die Löscharbeiten nahmen mehreren Stunden in Anspruch, da u.a. das Mais herausbefördert und außerhalb der Anlage abgelöscht werden musste. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Durch das Feuer wurde die Anlage beschädigt. Der in der Trocknungsanlage befindliche Mais ist unbrauchbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer.

Neuenkirchen-Vörden- Versuchter Diebstahl aus LKW

Zwischen Sonntag, 11. Oktober 2020, 14.00 Uhr, und Montag, 12. Oktober 2020, 05.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Diebstahl. Ein unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe eines gelben LKW (Viehtransporter) des Herstellers MAN Truck & Bus ein, welcher hinter einer Firmenhalle geparkt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus der Fahrerkabine keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 12. Oktober 2020, gegen 14.50 Uhr, kam es in der Osnabrücker Straße in Höhe eines dortigen Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Bohmte befuhr den Kreisverkehr an der Osnabrücker Straße und übersah dabei einen 47-jährigen Fußgänger aus Schortens, welcher sich auf einem Fußgängerüberweg befand und beabsichtigte die Straße zu überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 47-Jährige leicht verletzt wurde. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht.

