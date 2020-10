Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln- Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Zwischen Freitag, 09. Oktober 2020, 13.00 Uhr, und Montag, 12. Oktober 2020, 11.00 Uhr, kam es in der Warnstedter Straße zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind diverse Alkoholflaschen aus dem Einfamilienhaus entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cappeln/ Sevelten- Mülltonnen gerieten in Brand

Am Montag, 12. Oktober 2020, gegen 11.39 Uhr, kam es in der Straße Sonnentauring zu einem Brand. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten vier Mülltonen, welche unter einem Carport hinter einer Garage abgestellt waren, in Brand. Die Feuerwehr rückte zur Brandstelle aus und löschte das Feuer. Durch den Brand wurden die Mülltonnen zerstört. Zudem entstanden Schäden an dem Carport und an der Garage. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Emstek/ Drantum- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 12. Oktober 2020, gegen 12.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 19-jährige Fahrerin aus Hessisch Oldendorf, welche zuvor mit einem Trecker mit Anhänger den Herzog-Erich-Weg befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montag, 12. Oktober 2020, gegen 15.55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Peheim in der Straße Am Waldeck. Bei der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die 41-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 11. Oktober 2020, 05.00 Uhr, und Montag, 12. Oktober 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Hinterm Wall zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten grauen VW Polo, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 12. Oktober 2020, gegen 16.14 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Dillen und Unnerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) befuhr die Straße Dillen von der B213 kommend in Richtung Hemmelte als ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg an der Kreuzung trotz Stoppschild die Fahrbahn dem Unnerweg folgend überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 42-Jährige wurde im PKW eingeklemmt und wurde durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lastrup, welche mit ca. 19 Einsatzkräften ausrückte, befreit. Der schwer verletzte 42-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

