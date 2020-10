Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Kleinkraftrad entwendet

Zwischen Sonntag, 11. Oktober 2020 21.45 Uhr, und Montag, 12. Oktober 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Große Straße zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete ein schwarz/blaues Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 028LLL (schwarz). Das Kleinkraftrad war in einem Zwischengang an einer Wohnschrift abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung an Verbrauchermarkt

Zwischen Freitag, 09. Oktober 2020, 12.00 Uhr, und Montag, 12. Oktober 2020, 09.30 Uhr, kam es in der Straße Im Gleisbogen bei einem dortigen Verbrauchermarkt zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein gegen ein Fenster des Verbrauchermarktes, sodass dieses teilweise zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Dienstag, 06. Oktober 2020, 17.30 Uhr, und Freitag, 09. Oktober 2020, 17.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Kolpingstraße, einen Pkw Renault Megane, indem sie den Lack zerkratzten. Das Fahrzeug war auf einem Parkstreifen abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta- Verkehrsunfall

Am Freitag, 09. Oktober 2020, 12.20 Uhr befuhr eine 57-Jährige aus Dinklage mit ihrem Pkw die Marienstraße in Vechta, in Richtung Klapphaken. Hierzu beabsichtigte sie die Kreuzung der Große Straße zu überqueren. Die 44-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Große Straße in Richtung Münsterstraße. Sie übersah das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 57-jährigen kam. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7500,00 Euro.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 09. Oktober 2020, 07.30 Uhr, kam es im Moorweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrer eines roten PKW befuhr den Moorweg in Richtung Grünenmoor. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Als die beiden Fahrer aneinander Vorbeifuhren kollidierten die jeweiligen Außenspiegel. Beide PKW-Fahrer hielten an und stiegen aus. Der unbekannte Fahrer des roten Pkw sammelte die Bruchstücke seines Außenspiegels auf, stieg in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta- Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Zwischen Mittwoch, 07. Oktober 2020, 15.30 Uhr, und Freitag, 09. Oktober 2020, 07.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Dornierstraße, das vordere Kennzeichenschild (VEC-L 69) eines Pkw. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta- Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstag, 08. Oktober 2020, 20.30 Uhr, und Freitag, 09. Oktober 2020, 14.30 Uhr gelangten unbekannte Täter in Vechta, Tonnenmoor, in ein Wohnhaus. Entwendet wurde eine 3 Liter Gasflasche und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

