Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/ Sternbusch- Sachbeschädigung an mobiler Toilette

Zwischen Freitag, 09. Oktober 2020, 13.00 Uhr, und Montag, 12. Oktober 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Taubenstraße auf einer dortigen Baustelle zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter legten einen Karton in die mobile Toilette und zündeten diese an. Durch den kleinen Brand schmolzen innenliegende Teile der mobilen Toilette. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek/ Halen- Sachbeschädigungen auf Spielplatz

Zwischen Freitag, 09. Oktober 2020, 18.00 Uhr, und Montag, 12. Oktober 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße bei einem dortigen Kindergarten zu Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter zerstörten auf dem Spielplatz des Kindergartens diverse, dekorative Holzgegenstände sowie ein Vogelhaus. Zudem wurden Sitzbänke in die Blumenbeete geworden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg- Lampen auf Schulhof beschädigt

Zwischen Freitag, 09. Oktober 2020, 18.00 Uhr, und Sonntag, 11. Oktober 2020, 13.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße auf einem dortigen Schulhof zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten Lampen der Schule, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

