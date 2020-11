POL-STD: Stader Ermittler suchen Fahrradeigentümer

Polizeiinspektion Stade

Stader Ermittler suchen Fahrradeigentümer

Stade

Am 30. Oktober diesen Jahres wurde eine Person in Stade in der Udonenstraße von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei hatte der 42-jährige Stader ein hochwertiges Mountainbike bei sich, für das er keinen plausiblen Herkunftsnachweis erbringen konnte.

Die Ermittler gehen daher davon aus, dass das Rad irgendwo entwendet wurde und suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke FOCUS, Typ Rock Springs, in blau/silber, 27 Gang Kettenschaltung. Im unteren Bereich des Unterrohres befindet sich der besagte MEGA Bike-Aufkleber.

Die Polizei fragt nun:

"Wem gehört das hier abgebildete Fahrrad oder wer kann Hinweise zu dessen Herkunft geben?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

