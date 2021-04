Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannte bedrohen Elfjährigen +++

Oldenburg (ots)

Ein elfjähriger Schüler ist am Montagnachmittag Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Zwei unbekannte Männer hatten ihn an der Elisabethstraße bedroht und ihm das Fahrrad weggenommen.

Der Junge war gegen 17.30 Uhr mit seinem Rad von der Mozartstraße in die Elisabethstraße abgebogen. Dort sei plötzlich ein silberner oder grauer Transporter neben ihn gefahren. Der Beifahrer habe sein Fenster geöffnet und den Jungen aufgefordert, anzuhalten. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und mit erhobenen Fäusten auf das Kind zugelaufen. Der Unbekannte habe dem Jungen gedoht, ihm wehzutun, wenn er nicht von Rad seigen würde. Der Elfjährige habe sein Rad schließlich losgelassen und sich ein paar Schritte entfernt, woraufhin der Mann das Fahrrad an sich nahm in den Transporter lud.

Der Junge sei dann nach Hause gelaufen; seine Eltern benachrichtigten von dort die Polizei.

Nach Angaben des Schülers handelte es sich um einen VW-Transporter mit fensterlosen Flügeltüren am Fahrzeugheck. Der Fahrer soll etwa 1,80 Meter groß, Mitte 40 und muskulös gewesen sein. Er sei mit heller Jeans, schwarzen Schuhen und einem weißen oder grauen Langarmshirt bekleidet gewesen. Außerdem habe er einen schwarzen Schal vor dem Gesicht getragen. Beide Männer hätten ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt und hochdeutsch ohne Akzent gesprochen.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (415065)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell