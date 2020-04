Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Feuerwehren im Kreis Calw warnen vor hoher Waldbrandgefahr

Bild-Infos

Download

Landkreis Calw (ots)

Die anhaltende Trockenheit der letzten Wochen haben die Vegetation und die obere Bodenschicht auch im Kreis Calw stark ausgetrocknet. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert die Warnstufen 3 bis 4 für den Kreis Calw, was einer mittleren bis hohen Waldbrandgefahr entspricht. So mussten in den Bereichen Bad Herrenalb und Schömberg die ersten Waldbrände bekämpft werden. Für Teile des Landkreises wird zwar in den nächsten Tagen etwas Niederschlag vorausgesagt, jedoch wird dieser, wenn er nicht wiedererwartend stark ausfällt, von der ausgetrockneten Bodenschicht nahezu aufgesaugt.

"Die Feuerwehren im Landkreis Calw haben Waldbrandkonzepte auf ihrer jeweiligen Gemarkung ausgearbeitet und sind somit gut aufgestellt. Der aufgeklärte Bürger und Waldbesucher ist der beste Schutz gegen Waldbrände. Daher appellieren die Feuerwehren im Kreis Calw an alle Waldbesucher sich diszipliniert und sich nach den unten aufgeführten Vorgaben zu verhalten", so Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide.

Die Wälder im Kreis Calw haben einen Nadelholzanteil von über 80 Prozent. "Nadelholzbestände haben ein größeres Waldbrandrisiko aufgrund der trockenen Streu. Durch die naturnahe Waldwirtschaft, welche die Forstleute nun seit Jahrzehnten betreiben - zum Beispiel durch das verstärkte Pflanzen von Buchen - ist mittlerweile aber auch mehr Laubholz in den Wäldern vorhanden. Dadurch ist die Problematik nicht mehr ganz so brisant wie in den Monokulturen der 60er und 70er Jahre. Besonders gefährdete Bestände gibt es allerdings nach wie vor - zum Beispiel Kiefernbestände auf trockenen Kuppen im Gäu, aber auch sonnenbeschienene, kiefernreiche Nadelholzbestände auf den Südhängen der Schwarzwaldseite. Die weitere Entwicklung hängt stark davon ab, ob es nachhaltige Regenfälle geben wird", so der stellvertretende Leiter der Abteilung Forstbetrieb und Jagd im Landratsamt Calw, Karl-Heinz Stierle. Die Feuerwehren im Kreis Calw weisen deshalb nachdrücklich auf die wichtigsten Regeln zur Waldbrandvermeidung hin:

Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot.

Feuer machen ist nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt. Teilweise wurden diese bereits gesperrt werden. Die angebrachten Verbotsschilder müssen unbedingt beachtet werden.

Verboten ist das Grillen im Wald auf mitgebrachten Gartengrillgeräten.

Offenes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein.

Keine Flaschen wegwerfen. Flaschen oder Scherben aus Mineralglas können wie eine Lupe wirken.

Keine Waldwege zuparken, die Feuerwehren benötigen die kompletten Wegbreiten dringen bei ihren Löscharbeiten im Wald.

Keine brennenden Gegenstände oder Zigarettenkippen aus dem Fahrzeug werfen. So kann schnell ein Vegetations- oder Waldbrand entstehen.

Vorsicht beim Parken über trockenem Gras, durch die Hitze des Katalysators und der Abgasanlage kann sich die trockene Vegetation entzünden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

Udo Zink

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 176 630 49 295

Fax: +49 7053 3168

Fax mobil: +49 0711 25 296 11 372

E-Mail: presse@kfv-calw.de

http://www.kfv-calw.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell