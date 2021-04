Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Autohaus - KORREKTUR der Meldung vom 13.04.2021, 11:43 Uhr

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 13.04.2021, drangen unbekannte Täter nach Zerstören eines Fensters in das Gebäude eines Autohauses an der Westersteder Straße im Bad Zwischenahner Ortsteil Rostrup ein. Im Gebäude wurden Behältnisse durchsucht. Zielrichtung dürfte Bargeld gewesen sein. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

Hinweis: In der Ursprungsmeldung wurde fälschlicherweise als Tatzeit die Nacht zum 13.03.2021 angegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell