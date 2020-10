Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unbekannte entwenden Steuergeräte; Soltau: Scheinwerfer ausgebaut; Schneverdingen: Kirchen-Scheibe beschädigt; Bispingen

A7: Abschleppseil löst sich

Heidekreis (ots)

05.10. / Unbekannte entwenden Steuergeräte

Soltau: In der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen entwendeten Unbekannte insgesamt 15 Steuergeräte für Kraftfahrzeuge der Marke Audi bei einer Logistikfirma an der Gottlieb-Daimler-Straße. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.10. / Scheinwerfer ausgebaut

Soltau: Am vergangenen Wochenende wurden drei hochwertige Audi-Kraftfahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses an der Lüneburger Straße angegangen. Hierbei bauten die unbekannten Täter die Scheinwerfer der Fahrzeuge aus. Für die Tatausführung errichteten sie, um unentdeckt zu bleiben, einen Sichtschutz aus Müllcontainern und weiteren Gegenständen. Der Gesamtschaden wird auf rund 36.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

04.10 / Kirchen-Scheibe beschädigt

Schneverdingen: Eine Fensterscheibe am Haupteingang der Peter-und-Paul-Kirche an der Friedenstraße wurde, vermutlich durch den Wurf einer Kastanie, in der Nacht zu Sonntag durch unbekannte Täter beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise zur Tat bitte unter 05193/982500.

05.10 / Abschleppseil löst sich

Bispingen / A7: Auf der A7, Gemarkung Bispingen in Fahrtrichtung Hamburg, verunfallte am Montagmorgen ein zuvor liegengebliebener Seat beim anschließenden Abschleppvorgang. Das angebrachte Abschleppseil löste sich, sodass der Pkw ins Schleudern geriet und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Bei dem Unfall entstand ein geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

