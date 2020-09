Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200921-6-pdnms Vermisste Person in Neumünster

Neumünster (ots)

Seit dem 21.09.2020 um 11.00 Uhr wird die 85 jährige Helga Pagel aus einer Pflegeeinrichtung in der Stegerwaldstraße in Neumünster vermisst. Die 85 jährige Frau ist stark dement und orientierungslos. Frau Pagel ist ca. 160 cm groß, sie hat eine schlanke Figur, sie trägt schulterlanges graues Haar und ist Brillenträgerin. Bekleidet ist Frau Pagel mit einer rosafarbenen Jacke und einer blauen Hose. Wer Frau Pagel gesehen hat oder ihren Aufenthaltsort kennt, meldet sich bitte bei der Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder über die 110.

