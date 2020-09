Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200921-4-pdnms Besitzer eines angefahrenen PKW in Fockbek gesucht

Fockbek ( RD ) (ots)

Am 21.09.2020, zwischen 10.30 - 11.00 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer ein rotes Fahrzeug auf dem Parkplatz von Edeka in der Straße Disshorn in Fockbek angefahren. Das rote Fahrzeug stand auf dem Parkplatz in der Nähe von den Altglas/ Altkleidercontainern. Später sollen dann zwei Frauen in das rote Fahrzeug gestiegen und weggefahren sein. Der Unfallverursacher hat sich bei der Polizei in Fockbek gemeldet. Die Polizei in Fockbek sucht jetzt den Besitzer / Fahrer dieses roten PKW's. Dieser meldet sich bitte bei der Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660.

Polizeidirektion Neumünster

