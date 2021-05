Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Audi dreimal innerhalb acht Tagen beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Auf einen Audi, der regelmäßig in der Jahnstraße in Leonberg steht, hat es vermutlich ein und derselbe, noch unbekannter Täter abgesehen. Das Fahrzeug wurde am Donnerstag, 20. Mai, zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr, am Folgetag zwischen 09.45 Uhr und 18.00 Uhr und am vergangenen Freitag, 28.Mai, zwischen 07.00 Uhr und 14.30 Uhr zerkratzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf mehr als 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

