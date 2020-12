POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am 17.12.2020 befährt ein 19-jähriger Zwischenahner gegen 02:10 Uhr mit seinem PKW in Bad Zwischenahn aus Richtung Portsloge kommend die Goldene Linie. In einer Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und prallt seitlich gegen einen Baum. Durch den Unfall erleidet er leichte Verletzungen, am PKW entsteht Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung steht. Eine erste Überprüfung ergibt einen Atemalkoholwert von 1,60 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wird sichergestellt.

