Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Abgestelltes Postauto angefahren und geflüchtet

Herbstein - Am Donnerstag (04.03.), stand zwischen 11:25 Uhr und 11:35 Uhr ein VW-Caddy der Post AG am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hessenstraße 52. Während dieser Zeit wurde der Pkw am linken Außenspiegel von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer touchiert, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beim Ausfahren aus Grundstück Fahrzeug übersehen

Schotten - Am Samstag (06.03.), fuhr gegen 10:20 Uhr, eine Mitsubishi-Outlander-Fahrerin aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr der Schloßgasse heraus. Aufgrund von Sonnenblendung übersah sie den herannahenden Chevrolet-Captiva einer anderen Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.700 Euro.

Gefertigt: TB'e Sehrt-Bleßmann

Polizeistation Lauterbach

