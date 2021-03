Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Sonntag (07.03.), gegen 20:40 Uhr, kam es im Kreisverkehr des Uffhäuser Kreisels zu einem Unfall bei dem eine 18-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem VW Tiguan die Meisebacher Straße aus Richtung Dippelstraße kommend und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er die im Kreisverkehr befindliche 18-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit ihrem Audi A3. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

