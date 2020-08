Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Eine 65-Jährige wird verdächtigt, am Sonntagmorgen in Morlautern zwei Autos zerkratzt zu haben. Die Frau war mit ihrem Hund in der Kalckreuthstraße spazieren, als sie dabei beobachtet wurde, wie sie die Fahrzeuge mit einem Schlüssel beschädigte. Beamte stellten Kratzer an den Autos über die jeweils gesamte Fahrzeuglänge fest. Die 65-Jährige wurde von der Polizei zur Rede gestellt. Die Verdächtige stritt die Vorwürfe ab. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

