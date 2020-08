Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unaufweckbarer Fahrgast

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Nicht wach zu kriegen war am Sonntagmorgen der Fahrgast eines Taxifahrers. Der 22-Jährige hatte sich am frühen Morgen von Kaiserslautern nach Enkenbach-Alsenborn fahren lassen. Er war alkoholisiert. Während der Fahrt schlief der Mann ein. Am Zielort angekommen, wollte ihn der Taxifahrer wecken - vergebens. Alle Mühe half nicht, ihn wach zu kriegen. Der 22-Jährige schlief tief und fest. Als der Taxifahrer nicht mehr weiterwusste, verständigte er die Polizei. Mit vereinten Kräften gelang es, den 22-Jährigen zu wecken. Er entrichtete den Fahrtpreis und wurde von den Beamten sicher nach Hause begleitet. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell