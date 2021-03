Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Am Sonntag den 07.03.2021 gegen 14:45 Uhr befuhr eine 31-jährige Audifahrerin die Rabanus-Maurus-Straße und wollte die Petersberger Straße in Richtung St. Johann überqueren. Dabei missachtete sie bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage die Vorfahrt eines 21 Jahre alten PKW Fahrers, der die Petersberger Staße in Richtung Innenstadt befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,-EUR

