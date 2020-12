Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeikontrolle 06.12.2020, 23:00 - 24:00 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

In der Nacht zum Sonntag führte die Polizei in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle durch, in der bei vier Fahrzeugführern Mängel, wie nicht mitgeführter Führerschein und nicht vorhandene Warnweste festgestellt wurden. Zudem wurde ein 24-jähriger Mann aus Limburgerhof kontrolliert, welcher etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille auf. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

