POL-ME: 20-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis und verunfallt mit nicht zugelassenem Fahrzeug - Hilden - 2104076

Mettmann

Ein 20-jähriger Hildener führte am späten Montagabend (19. April 2021), ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, einen nicht zugelassenen Peugeot 208 über die Sankt-Konrad-Allee in Hilden. Er verunfallte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi A3 und verursachte einen Gesamtsachschaden von circa 4.000 Euro. Die Polizei leitete gleich mehrere Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Das war geschehen:

Gegen 23:00 Uhr befuhr der 20-jährige Hildener mit einem blauen Peugeot 208 die Sankt-Konrad-Allee in Richtung Kölner Straße. In Höhe der Haus-Nummer 42 kam der Fahrer, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi A3.

Der Peugeot touchierte die linke Fahrzeugseite des A3 und beschädigte diesen erheblich. Der 20-Jährige informierte die Polizei und gab zunächst an, dass der Fahrer des Unfallfahrzeuges flüchtig sei. Die Beamten leiteten intensive Ermittlungen zur Klärung der Tatumstände ein. Hierzu befragten sie Anwohner zum Unfallhergang und führten eine Spurensicherung am Fahrzeug durch. Auch der vermeintlich flüchtige Unfallfahrer konnte ermittelt und zum Tatvorwurf befragt werden. Schlussendlich konnten die Angaben des 20-jährigen Hildeners widerlegt und der junge Mann als Unfallfahrer überführt werden.

Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der junge Fahrer den nicht amtlich zugelassenen Peugeot ohne eine gültige Fahrerlaubnis sowie ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr geführt hat. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den 20-Jährigen ein. Der Audi wurde auf Wunsch des Halters abgeschleppt.

