POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2101075

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Donnerstagnachmittag (15. April 2021) hat eine 38-jährige Nevigeserin um 16.20 Uhr einen grauen Fiat Tipo auf dem Parkplatz des Busbahnhofes in Velbert-Neviges an der Lohbachstraße/Bernsaustraße abgestellt. Gegen 16.40 Uhr kehrte sie zu dem Fahrzeug zurück. Am Folgetag wurde an der rechten Fahrzeugseite in einer Werkstatt ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro festgestellt. Den Angaben der Fahrerin zufolge kann dieser nur in dem genannten Zeitraum entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Freitagabend (16. April 2021) ist es gegen 23.30 Uhr auf der Hohlstraße in Velbert-Langenberg auf Höhe der Hausnummer 68 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Eine Zeugin beobachtete, dass drei Personen auf einem Kleinkraftrad in Richtung Langenberg unterwegs waren und Schlangenlinien gefahren sind. Zwei Personen hätten im vorderen Bereich gehockt, die dritte Person stand hinter ihnen. Auf Höhe der Hausnummer 68 kollidierte das Trio mit einem blauen Renault Laguna, dabei wurde der linke Außenspiegel abgerissen und der Kotflügel beschädigt. Der junge Mann, der hinten auf dem Roller stand, stieg nach dem Aufprall ab und flüchtete zu Fuß, während die beiden anderen in Richtung Langenberg weiterfuhren.

Den jungen Mann, der abstieg und sich vermutlich am Arm verletzte, konnte die Zeugin wie folgt beschreiben: - ca. 1,60 m groß - 16-17 Jahre alt - beige Jacke mit Kapuze - Glatze

Am Freitagnachmittag (16. April 2021) hat der Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia seinen Wagen gegen 14.40 Uhr an der Talstraße in Velbert auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Fahrzeugfront starke Beschädigungen fest. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

Am Donnerstagabend (15. April 2021) hat ein 33-jähriger Velberter gegen 17.50 Uhr einen weißen Skoda Octavia auf den Parkplatz am Abtskücher Teich im Kreuzungsbereich Abtskücher Straße / Flurweg in Heiligenhaus abgestellt. Als er nach zehn Minuten zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Heckstoßstange Schäden fest. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Donnerstagmorgen (15. April 2021) ist es gegen 8 Uhr vor der Kreuzung Hauser Ring/Mülheimer Straße in Ratingen zu einem Auffahrunfall gekommen, wobei der Geschädigte die Unfallstelle verließ, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Die Fahrerin eines roten Kia Stonic hat nach eigenen Angaben vor der rot anzeigenden Ampel in Fahrtrichtung Maubeuger Ring gestanden. Als die Ampel auf Grün umsprang, sei sie losgefahren. Der vor ihr stehende silberne SUV stand noch, wodurch sie ihm aufgefahren sei. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Geschädigten rief sie die Polizei, der SUV-Fahrer entfernte sich allerdings vom Unfallort. Die Kia-Fahrerin konnte sich nur an Teile des Kennzeichens erinnern, welches mit "ME-AH" begann. Den Fahrer beschrieb sie wie folgt:

- männlich - ca. 1,70 m groß - 40-50 Jahre alt - südeuropäisches Aussehen - dunkle Haare - sprach akzentfrei Deutsch

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Zwischen Samstagvormittag (17. April 2021), 10.30 Uhr, und Sonntagmittag (18. April 2021), 12.30 Uhr, hatte der Fahrer eines weißen Mercedes C 200 d sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Rheindorfer Straße in Langenfeld auf Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen frischen Schaden auf der linken Seite der Stoßstange. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Freitagmorgen (16. April 2021) ist es gegen 9 Uhr auf der Johannesstraße in Langenfeld-Immigrath zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 77-jähriger Langenfelder gab gegenüber der Polizei an, auf der Johannesstraße in Richtung Langenfeld-Stadtmitte unterwegs gewesen zu sein. An der dortigen Baustelle habe es eine Verengung der Fahrbahn gegeben. An der Stelle sei ihm ein schwarzer VW Bulli entgegengekommen, der ihn abgedrängt habe. Daraufhin habe er einen dort geparkten silbernen Nissan Micra beschädigt. Der Fahrer des VW Bulli entfernte sich vom Unfallort, ohne zur Klärung des Sachverhalts beizutragen.

Am Samstagmittag (17. April 2021) war ein 20-jähriger Langenfelder gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Hardt in Langenfeld-Immigrath in Richtung Langenfeld-Innenstadt unterwegs. Als er die Gladbacher Straße überqueren wollte, ist er von einem schwarzen Auto angefahren worden, welches aus der Gladbacher Straße kam. Der junge Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der männliche Fahrer des schwarzen Autos entfernte sich vom Unfallort, ohne sich nach dem Befinden des Radfahrers zu erkundigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstagmittag (17. April 2021) kam es im Einmündungsbereich "Holzweg" / "Moosweg" in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Opel Astras mit Städtekennung der Stadt Bergheim (BM-) hatte, gegen 12:45 Uhr, sein Fahrzeug im Einmündungsbereich abgestellt. Als er gegen 13:15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 2.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

