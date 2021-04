Polizei Mettmann

POL-ME: E-Bikes aus Gartenlauben entwendet - die Polizei ermittelt - Velbert - 2104074

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (17. April 2021) haben bisher unbekannte Täter aus gleich zwei Gartenlauben in Velbert insgesamt drei E-Bikes im Gesamtwert von circa 10.000 Euro entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Samstagmorgen bemerkte eine 37-jährige Velberterin, dass die Tür zu ihrem Gartenhaus an der Von-Böttinger-Straße in Velbert-Mitte geöffnet war. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass ihr E-Bike der Marke Scott aus der Laube von unbekannten Tätern entwendet worden war. Zuletzt hatte sie das Rad am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in dem Gartenhaus gesehen.

Bei dem Rad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Scott, Typ E-Contessa Genius 720 Plus in den Farben schwarz und lila. Das Rad hat einen Wert in Höhe von 4.800 Euro.

In der gleichen Nacht entwendeten unbekannte Täter aus einer weiteren Gartenlaube an der Straße "Am Lindenkamp" in Velbert-Kostenberg zwei weitere E-Bikes. Auch hier bemerkte der Besitzer, ein 56-jähriger Velberter, erst am Samstagmorgen die geöffnete Gartenlaube und stellte bei einer Nachschau den Diebstahl seiner E-Bikes fest. Der oder die Diebe hatten aus der Laube ein E-Bike der Marke Giant sowie ein E-Bike der Marke Kalkhoff entwendet.

Die Fahrräder können folgendermaßen beschrieben werden: Das Herren-E-Bike der Marke Giant, Typ Fantom, ist schwarz mit orangenen und blauen Streifen in 27,5 Zoll. Das Damen-E-Bike der Marke Kalkhoff ist ebenfalls schwarz mit orangenen Streifen, allerdings auf der Querstange und in der Größe 28 Zoll. Die Fahrräder haben einen geschätzten Gesamtwert von circa 4.300 Euro.

Die Polizei leitete in beiden Fällen ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob die Taten aufgrund der zeitlichen Nähe und der Tatbegehung in einem Tatzusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zum derzeitigen Aufenthaltsort der entwendeten E-Bikes tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell