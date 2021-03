Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb klaut Geldbörse und will Geld abheben

In eine offene Jackentasche griff am Samstag in Göppingen ein Unbekannter.

Ulm (ots)

Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr war eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Großeislinger Straße beim Einkaufen. Ihre Geldbörse hatte sie in der offenen Jackentasche. Das muss ein Dieb gelockt haben, sodass er unbemerkt zugriff. Neben Geld befanden sich auch Bankkarten in der Geldbörse. Das Opfer handelte schnell und sperrte die Karten. So entstand ihr kein weiterer Schaden. Denn wie sich später herausstellte, wollte der Täter 1.000 Euro abgeheben.

Wie kann ich mich vor Taschendieben schützen? Zu diesem Thema bietet die Polizei unter www.polizei-beratung.de und bei jeder Dienststelle ausführliche Informationen. Diebe nutzen oft Gedränge oder verwickeln ihre Opfer unter einem Vorwand ihn ein Gespräch um ihnen unbemerkt in die Tasche zu greifen. Die Polizei rät deshalb, Wertgegenstände nicht aus den Augen zu lassen und möglichst körpernah in verschlossenen Taschen zu tragen.

