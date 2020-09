Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Illegales Autorennen - Zeugen gesucht

Heitersheim (ots)

Am 22.09.2020, gegen 18.55 Uhr, kam es am westlichen Ortseingang von Heitersheim, auf der K 4941, zu einem mutmaßlichen Autorennen zwischen zwei hochmotorisierten Fahrzeugen. Ein weiterer PKW-Fahrer fuhr auf der K 4941, vom Gewerbepark Eschbach kommend in Richtung Heitersheim. Kurz vor dem linksseitigen Raiffeisenmarkt reduzierte der PKW-Fahrer gemäß der dortigen Beschilderung seine Geschwindigkeit auf ca. 50 km/h. Unmittelbar darauf wurde er von einem weißen Audi R8 und einem schwarzen Mercedes ML, welche unmittelbar hintereinander mit sehr hoher Geschwindigkeit fuhren, überholt.

Im Zuge dieses Überholmanövers sei der schwarze Mercedes leicht mit der linksseitigen Leitplanke kollidiert. Anschließend hatten alle drei Fahrzeugführer angehalten und sich unterhalten, der Audi und der Mercedes seien aber kurz darauf weitergefahren. Diese beiden Fahrzeuge konnten jedoch einige Zeit später durch eine Polizeistreife in Heitersheim angetroffen werden.

Gesucht werden Zeugen, die den Überholvorgang und die Kollision mit der Leitplanke beobachten konnten. Zum Zeitpunkt des Überholvorgangs sei den Fahrzeugen etwas entfernt ein Traktor entgegengekommen, dessen Fahrer kommt auch als Zeuge in Betracht. Weiterhin werden Zeugen oder gar mögliche Geschädigte gesucht, welche schon zuvor dass Fahrverhalten der beschriebenen Fahrzeuge beobachten konnten. Vermutlich begann das mutmaßliche Rennen bereits im Bereich des Kreisverkehrs K4941 / Max-Immelmann-Allee bzw. im Gewerbepark Eschbach oder sogar im Bereich der Autobahnanschlussstelle Hartheim/Heitersheim

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr. 07631/17880 zu melden.

RM / FH

