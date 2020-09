Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Drogenverstecke im Bereich Stühlinger Kirchplatz gefunden

Freiburg (ots)

Mehrere Drogenverstecke ausgehoben hat die Polizei bei einer Kontrolle auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg am Dienstag, 22.09.2020. Neben Drogenspürhunden kamen auch eine mit Kamera ausgestattete Drohne und ein Videofahrzeug zur Feststellung und Dokumentation von Straftaten zum Einsatz. In drei Drogenbunkern wurden jeweils geringe Mengen Marihuana und Amphetamin sichergestellt.

Die Polizei wird weiterhin verstärkt Präsenz im Stadtgebiet zeigen, um die Betäubungsmittelkriminalität weiter einzudämmen und die Verbesserung des Sicherheitsgefühls an öffentlichen Orten wie dem Stühlinger Kirchplatz voranzutreiben.

