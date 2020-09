Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versammlung mit Aufzug in Freiburg am 25.09.2020 - Mehrstündige Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Freiburg (ots)

In Freiburg ist am Freitag, 25.09.2020, mit mehrstündigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Betroffen sein werden ab dem Vormittag sowohl der Individualverkehr als auch der ÖPNV. Grund dafür ist eine Demonstration (Fridays for Future), bei der mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden. Aus Infektionsschutzgründen findet die Versammlung unter besonderen Auflagen statt. Neben einem Abstandsgebot gilt während des gesamten Versammlungszeitraumes Maskenpflicht.

Bereits ab 8.30 Uhr sind Sternmärsche kleiner Gruppen geplant, die von verschiedenen Örtlichkeiten zum Hauptversammlungsort auf dem Messegelände führen. Dort beginnt um 10 Uhr die Kundgebung, ab 11 Uhr soll der große Demonstrationszug auf der Straße in Richtung Platz der Alten Synagoge starten. Die Polizei wird vor Ort sein, um einen sicheren und geordneten Verlauf der Versammlung zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen anderer Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten.

Geplante Aufzugstrecke: Neue Messe - Madisonallee rechte Fahrbahn - Berliner Allee - Sundgauallee - Lehener Straße - Kreuzstraße - Breisacher Straße - Zur Unterführung - Friedrichstraße - Fahnenbergplatz - Rotteckring - Platz der Alten Synagoge

Das Ende der Versammlung ist für 14 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge geplant, eine Abschlusskundgebung am Zielpunkt ist nicht vorgesehen.

Die Polizei wird den Einsatz auf Facebook (@PolizeiFreiburg) und Twitter (@PolizeiFR) begleiten. Die Pressestelle ist während des Einsatzes erreichbar.

