POL-FR: Sasbach-Jechtingen: Zahlreiche Walnuss-Diebstähle

Seit Juli 2020 kommt es in regelmäßigen Abständen in den Gemeinden Sasbach, Jechtingen und Leiselheim zum Diebstahl größerer Mengen Wallnüsse. Nicht nur Spaziergänger und Radfahrer bedienen sich an den vollhängenden Bäumen, scheinbar wird auch professionell in großen Mengen geerntet.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter Tel.: 07642/9287-0 zu melden und verdächtige Wahrnehmungen oder illegale Ernten zu melden.

