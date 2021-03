Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Unbekannter beschädigt Pkw

Zweimal manipulierte ein Unbekannter in der vergangenen Woche an einem Auto in Donzdorf.

Ulm (ots)

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge muss der Unbekannte am Montag und am Donnerstag zu den Parkplätzen Am Fohlenhof gegangen sein. Dort parkte an beiden Tagen ein Fahrzeug. Der Unbekannte beschädigte es, indem er am Montag zwischen 6.45 und 19.30 Uhr die Luft aus einem Reifen ließ. Am Donnerstag zwischen 12 und 19.30 Uhr löste der Unbekannte die Muttern eines Rades. Der Besitzer des Autos hatte die lockeren Muttern noch rechtzeitig bemerkt und befestigte sie, bevor er sich hinter das Steuer setzte. Die Eislinger Polizei (07161/ 8510) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Dabei hofft sie auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei solchem Delikt um eine Straftat handelt. Wer Muttern an dem Rad eines Fahrzeugs löst wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Rechenschaft gezogen. Darüber hinaus appelliert die Polizei an Verkehrsteilnehmer: Für ihre Sicherheit sollten sie grundsätzlich vor jeder Fahrt einmal um ihr Fahrzeug herumgehen und dieses auf Beschädigungen und lockere Radmuttern untersuchen.

