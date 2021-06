Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Vergessene Pizza führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Eine im Ofen vergessene Pizza hat am Montagabend gegen 21:50 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Oberen Dorfstraße in Heutingsheim geführt. Ein Anwohner hatte sie in den Ofengeschoben und war anschließend eingeschlafen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort, musste sich durch Einschlagen einer Türverglasung Zugang zur Wohnung verschaffen und brachte den Mann zur Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Freie. Eine weitere Versorgung war aber nicht erforderlich. Außer der beschädigten Tür ist kein weiterer Sachschaden entstanden.

