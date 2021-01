Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Landkreis Rottweil) 94-Jähriger fährt sich in einem Schneeruder fest und beim "Befreiungsversuch" unbeabsichtigt mit Vollgas in die Aussegnungshalle des Friedhofs (16.01.2021)

Deißlingen, Landkreis Rottweil (ots)

Nach erster Schätzung rund 10.000 Euro Sachschaden an einer Aussegnungshalle und ein mit etwa 3.000 Euro beschädigter schon älterer BMW sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag am Deißlinger Friedhof ereignet hat. Weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist, fuhr ein betagter 94-jähriger Mann bei einem Friedhofsbesuch am frühen Samstagnachmittag mit einem 1er BMW über einen eigentlich nicht für Fahrzeuge bestimmten Weg auf den Vorplatz der Aussegnungshalle des Friedhofs an der Gutenbergstraße. Als der Mann sein Fahrzeug gegen 14.50 Uhr dann wenden wollte, fuhr er sich beim Rückwärtsfahren mit dem Heck des BMWs in einem Schneeruder fest. Trotz Vollgas in dem wieder eingelegten Vorwärtsgang und durchdrehenden und schon rauchenden Rädern auf der schneeglatten Oberfläche des Vorplatzes gelang es dem 94-Jährigen zunächst nicht, zumindest die ersten Minuten, seinen Wagen wieder aus dem Schneeruder zu befreien; bis letztendlich die durchdrehenden Räder plötzlich wieder griffen. Der Wagen schoss geradeaus, durchbrach die Glasfront der Aussegnungshalle, durchquerte das Innere und blieb an einem darin aufgestellten Rednerpult am Ende der Halle erheblich beschädigt stehen. Der 94-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen zu und wurde von den eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in die Rottweiler Klinik gebracht. Zur Bergung des Fahrzeuges aus der Aussegnungshalle waren die Deißlinger Feuerwehr und auch die Gemeinde eingesetzt. Der beschädigte BMW wurde schließlich von einem Abschleppdienst abtransportiert, während sich die Gemeindebediensteten zusammen mit dem eingetroffenen Bürgermeister Ralf Ulbrich um die Absicherung der erheblich beschädigten Aussegnungshalle kümmerten.

