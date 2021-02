Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr

Wittlich-Wengerohr (ots)

Am Mittwoch, den 24.02.2021, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht, in der Belinger Straße, in 54516 Wittlich-Wengerohr (Industriegebiet) gekommen. Das unfallgeschädigte Fahrzeug war vor der FA. Korsch Gartenbau geparkt. Wie sich der Unfall ereignete ist bisher noch unklar. Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. Unfallhergang geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

