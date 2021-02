Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun

Daun (ots)

Ereignis: Diebe stehlen Warntafel

Ort: Kalenborn-Scheuern, K 51/L 10

Zeit: 03.02.2021 bis 08.02.2021

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.02.2021 bis Montag, 08.02.2021, wurde im Einmündungsbereich der K 51/L 10, in der Ortslage von Kalenborn-Scheuern, eine Warntafel/ Bake samt Standfuß und Beleuchtung entwendet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Gerolstein, 06591-95260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell